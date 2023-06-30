Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Любое изменение власть в таком случае происходит тихо, Пригожин же кричал об этом еще до начала мятежа.

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Что нужно было делать Пригожину

"Государственный переворот надо делать в тайне. Сначала приехать в Москву, занять все позиции, убить всех. Путина же или за шкурку выбросить и показать народу, что он больше не президент, или просто повесить. Опять же, снять это и показать, что он больше не президент", – отметил Сергей Жирнов.

Пригожин не собирался этого делать, он не уходил ва-банк. Люди, идущие в последнее сражение, им не интересно сворачиваться, а они были настроены разговаривать. Главарь "Вагнера" знал, что до первого июля его будут уничтожать, возможно, даже и физически.

Несмотря на это, Путин боится следующих подобных мятежей. Пригожин и русский добровольческий корпус проявили, что это просто может быть.

Я очень удивился, что этот РДК не присоединился к Пригожину и не ушел со своей стороны в Москву.

– сказал Жирнов.

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Когда убьют Пригожина

По словам Сергея Жирнова, вероятнее всего, что Пригожина российские власти все же ликвидируют. Сначала они все у него заберут, а перед этим повесят на него "всех собак".

Все бабло у Пригожина, у его родственников будет конфисковано. И когда его уничтожат под ноль, тогда его могут убить, но точно не сразу,

– предположил Жирнов.

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