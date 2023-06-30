Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Будь-яка зміна влада в такому випадку відбувається тихо, Пригожин же кричав про це ще до початку заколоту.

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Що треба було робити Пригожину

"Державний переворот треба робити в таємниці. Спочатку приїхати до Москви, зайняти всі позиції, убити всіх. Путіна ж або за шкірку викинути та показати народу, що він більше не президент, або просто повісити. Знову ж таки, зафільмувати це і показати, що він більше не президент", – зазначив Сергій Жирнов.

Пригожин не збирався цього робити, він не йшов ва-банк. Люди, які йдуть в останній бій, їм не цікаво згортатися, а вони були налаштовані розмовляти. Ватажок "Вагнера" знав, що до першого липня його будуть знищувати, можливо навіть і фізично.

Попри те, Путін боїться наступних подібних заколотів. Пригожин та російський добровольчий корпус показали, що це легко можливо.

Я дуже здивувався, що цей РДК не приєднався до Пригожина і не пішов зі свого боку до Москви,

– сказав Жирнов.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов проаналізував заколот Пригожина: дивитись відео

Коли вбʼють Пригожина

За словами Сергія Жирнова, імовірніше, що Пригожина російська влада все ж ліквідує. Спочатку вони все у нього заберуть, а перед цим повісять на нього "всіх собак".

Все бабло у Пригожина, у його родичів буде конфісковано. І коли його знищать під нуль, тоді його можуть вб'ють, але точно не одразу,

– припустив Жирнов.

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