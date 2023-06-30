Соловйов не пожалів істеричних виразів у бік Пригожина, передає 24 Канал. "Рупор Кремля", який співав дифірамби про "геніальність" бійців терористичного угрупування, емоційно розкритикував похід ПВК "Вагнер" на Москву.
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Пропагандист назвав Пригожина "підприємцем", який спрямував озброєні підрозділи на столицю "родіни". На додаток, розкритикував ватажка вагнерівців за те, що той так і не зміг взяти Бахмут, і, переходячи на крик, виголосив, що він завдав колосального удару по репутації Росії.
У пропагандиста Соловйова істерика: дивитись відео
За кремлівськими методичками
У тому ж таки ефірі Соловйов, дотримуючись усіх кремлівських методичок, відмовився підтверджувати арешт Суровікіна. "Я не бачив ніякої офіційної інформації про його арешт", – пробурмотів він.
Обійшов і тему з даними щодо загиблих вагнерівців під час штурмів та ударів по таборах, заявивши, що необхідно проводити розслідування.
Люта російська пропаганда
- Нещодавно Соловйов записав відеозвернення, у якому пожалівся на "тяжкий час" через заколот вагнерівців та сказав, що шокований подіями в країні.
- Пропагандистка Маргаріта Сімоньян заявила, що Конституція – "не скрижалі Мойсея", і якщо треба буде, її можуть змінити. Мовляв, коли вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, вони "йдуть лісом". Раніше країна-агресорка нібито "приєднала" до себе окуповані території України, які внесли до "списку суб'єктів Росії". Згодом там оприлюднили нову редакцію конституції, де з'явилися тимчасово окуповані території України.
- Ольга Скабєєва різко відповіла "військовому експерту", який намагався заперечити ефективність ЗСУ та західної техніки. Закликала усіх в студії та не лише "максимально тверезо" оцінювати ситуацію на фронті. Ймовірно, нарешті розуміючи, що російська армія далеко не "друга у світі".