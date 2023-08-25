Об этом 24 Каналу заявил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Лукашенко каждый раз отрабатывает разные технические задачи.

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Политолог отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что белорусский диктатор не играл первой скрипки в переговорах с главой ЧВК "Вагнера".

Однако нужен был публичный человек, который может взять эти переговоры и сказать всем, что именно он их провел. Мол, все, чтобы те люди, которые их действительно вели, не получили дополнительного политического веса.

Известный человек с большой узнаваемостью. Он с удовольствием сыграл эту роль, что он со всеми встретился, 5 раз звонил Пригожину. 4 раза он послал его, а в пятый раз перезвонил,

– сказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Служба Путину

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси пытался использовать Пригожина и ЧВК "Вагнера" исключительно в собственных интересах. Скорее всего, Лукашенко хотел, чтобы вагнеровцы учили его совершенно недееспособную армию. Ведь белорусскому диктатору было мало просто перебазирования вагнеровцев в его страну.

"Он может любую критическую дыру или провокацию заткнуть этими вагнерами", – сказал Алексей Буряченко.

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Лукашенко получил свои политические баллы. Мол, он якобы надо Владимиру Путину и тот с ним даже советуется. Также самопровозглашенный президент Беларуси пытался интерпретировать, что он вроде бы что-то означает для российского диктатора.

"Ничего он для Путина не означает. Никакой важности он для Путина не имеет. Ему в секунду находят замену и все. Поэтому Лукашенко и пытается любую службу для Путина послужить и быть полезным в максимальном количестве случаев", – добавил политолог.

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