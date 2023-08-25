Об этом 24 Каналу заявил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Лукашенко каждый раз отрабатывает разные технические задачи.
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Политолог отметил, что многие источники свидетельствуют о том, что белорусский диктатор не играл первой скрипки в переговорах с главой ЧВК "Вагнера".
Однако нужен был публичный человек, который может взять эти переговоры и сказать всем, что именно он их провел. Мол, все, чтобы те люди, которые их действительно вели, не получили дополнительного политического веса.
Известный человек с большой узнаваемостью. Он с удовольствием сыграл эту роль, что он со всеми встретился, 5 раз звонил Пригожину. 4 раза он послал его, а в пятый раз перезвонил,
– сказал исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.
Служба Путину
Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси пытался использовать Пригожина и ЧВК "Вагнера" исключительно в собственных интересах. Скорее всего, Лукашенко хотел, чтобы вагнеровцы учили его совершенно недееспособную армию. Ведь белорусскому диктатору было мало просто перебазирования вагнеровцев в его страну.
"Он может любую критическую дыру или провокацию заткнуть этими вагнерами", – сказал Алексей Буряченко.
Лукашенко получил свои политические баллы. Мол, он якобы надо Владимиру Путину и тот с ним даже советуется. Также самопровозглашенный президент Беларуси пытался интерпретировать, что он вроде бы что-то означает для российского диктатора.
"Ничего он для Путина не означает. Никакой важности он для Путина не имеет. Ему в секунду находят замену и все. Поэтому Лукашенко и пытается любую службу для Путина послужить и быть полезным в максимальном количестве случаев", – добавил политолог.
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Пригожин, вагнеровцы в Беларуси и "гарантии безопасности": что предшествовало
- В июне Евгений Пригожин попытался устроить мятеж в России и отправился со своими наемниками "маршем справедливости" на Москву. Но не дошел туда 200 километров.
- Александр Лукашенко провел с главой ЧВК "Вагнера" переговоры. После этого Пригожин и вагнеровцы должны были поехать в Беларусь. Там наемники проводили учения для белорусской армии.
- Вечером 23 августа стало известно, что самолет, принадлежавший главе ЧВК "Вагнера", упал в Тверской области России. В результате погибли 10 человек. Среди них был и Евгений Пригожин.
- В Институте изучения войны убеждены, что безопасность и выживание главаря вагнеровцев были решающими для соглашения от 24 июня между Путиным, Лукашенко и Пригожиным. Тогда российский диктатор якобы пообещал неопределенные "гарантии безопасности" главе ЧВК "Вагнера" и его наемникам в Беларуси. Аналитики убеждены, что смерть Пригожина, вероятно, отменила основу договоренностей. В ISW предполагают, что убийство "повара Путина", вероятно, стало сигналом для Александра Лукашенко.
- Самопровозглашенный президент Беларуси прокомментировал смерть Евгения Пригожина. Белорусский диктатор утверждает, что глава ЧВК "Вагнера" якобы никогда не просил у него "гарантий безопасности" для себя. Лукашенко говорит, что якобы не должен обеспечивать его безопасность.