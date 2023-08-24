Справедливости ради следует понимать, что демонтаж этого лагеря начался 1 августа. Но максимально активно за него взялись поближе к 23 августа, пишут местные мониторинговые каналы, передает 24 Канал.

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Количество палаток сократилось на треть

Журналисты "Радио Свобода", изучая спутниковые снимки, заметили, что из 273 палаток убрали 101 по состоянию на 23 августа. Некоторые кадры показывают, что после демонтажа остались деревянные нары.

Проект "Белорусские Гаюн", который мониторит военную активность в Беларуси, говорит, что с 28 июля по 15 августа разобрали около 35 палаток.

Обратите внимание! 23 августа, когда стало известно о гибели Пригожина, в окрестностях лагеря фиксировались перебои в работе интернета.

Вернемся к подсчетам журналистов. Они заметили, что в северной части лагеря расположено ориентировочно 129 палаток. Из них демонтировали 65. Если говорить о западной, то из 64 палаток разобрали 27, а в центральной – 9 из 80.



В населенном пункте Цель сократился лагерь вагнеровцев / Спутниковые снимки

Разобрали лагерь, но не вывезли технику

Аналитики из "Белорусского Гаюна" отметили, что если демонтировали треть полевого лагеря, то это означает, что он мог сократиться на 2 тысячи бойцов. Это если предполагать, что в каждой палатке было по 20 человек. Однако следует понимать, что часть из них использовали для хозяйственных нужд.

Что может означать демонтаж лагеря

Прежде всего, следует понимать, что судьба наемников ЧВК "Вагнера" и их лагеря после смерти Пригожина неопределенна. В то же время в "Белорусском Гаюне" отмечают, что количество техники в населенном пункте Цель практически не изменилась.

Это значит, что если наемников перевозят в Россию, то полностью закрывать полевой лагерь никто не планирует. Наблюдатели говорят, что подтверждает эту гипотезу регистрация двух юридических лиц, связанных с "поваром Путина". Последнюю зарегистрировали 4 августа.

В то же время не фиксировали рейсы наемников из Беларуси в Африку. Также у наблюдателей отсутствует информация о том, что их перебрасывают с территории России.

Но есть любопытный момент. Сократилась пропаганда о том, что наемники передают "уникальный боевой опыт" вооруженным силам Беларуси. Как отмечают в "Белорусском Гаюне", освещение этой темы пропагандистскими СМИ носит волнообразный характер.

Первоначально было много сообщений о наемниках. Теперь же их практически не упоминают. Для понимания в последний раз минобороны Беларуси вспоминало тренировки ЧВК "Вагнера" и вооруженных сил 30 июля. И это при том, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что тренировки продолжаются.

Наблюдатели предполагают, что возможны следующие сценарии хода событий:

деятельность наемников полностью свернут (ликвидируют полевой лагерь в Цели, закроют юрлиц и выведут наемников и технику);

продолжат работу ЧВК "Вагнера", но уже под новым руководством (непонятно каким и как это будет работать);

передадут структуру ЧВК "Вагнера" под управление режима Лукашенко (в "Белорусских Гаюн" считают, что теоретически это возможно, но реализовать может быть сложно из-за отсутствия ресурсов для содержания наемников).

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Вагнеровцы покидают Беларусь

Это в комментарии "УП" подтвердил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, пограничники и разведка фиксируют, что наемники покидают территорию Беларуси.

Он заметил, что в последнее время определенный отток вагнеровцев наблюдали. А после новостей о гибели Пригожина его темпы могут ускориться.

Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК "Вагнера" в Беларуси за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня. Поэтому по-прежнему они не представляют значительной угрозы нашей стране,

– подчеркнул он.

Демченко констатировал, что отток наемников продолжается. А после смерти Пригожина их пребывание на территории Беларуси под вопросом.