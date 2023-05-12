Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Более того, Путин имеет личную обиду, ведь Пригожин назвал его дедушкой-мудаком.

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Отмечают, что Пригожин стремится заявить о Бахмуте как о личной победе, чтобы оказать влияние на российское министерство обороны. Кремль же выразил дальнейшую обеспокоенность в связи с тем, что Пригожин 9 мая высмеял фигуру "счастливого деда", который несет ответственность за будущие поколения россиян.

Пригожин назвал Путина дедушкой

В ISW считают, что Пригожин, подразумевал Владимира Путина, и это подтвердило источник в Кремле.

Собеседники отметили, что Пригожин, возможно, пересек "красные линии" Кремля и может оттолкнуть своих друзей во внутреннем русском окружении.

Потерял близкого друга в Кремле

Более того, Пригожин теряет контакт с одним из своих покровителей, российским миллиардером и "личным банкиром" Путина – Юрием Ковальчуком. Именно Ковальчук был одним из голосов, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину. Отмечают, что тот установил крепкие отношения с Путиным во время пандемии COVID-19.

Источники также отметили, что российские пропагандисты получили указание дискредитировать Пригожина как предателя, если он будет критиковать Кремль.

В то же время, издание отмечает, что пока "Вагнер" все еще находится на фронте – это обеспечивает Пригожину контакт с Путиным.

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Конфликт уж действительно выходит за пределы

Пригожин публично несколько месяцев конфликтует с минобороны России из-за поставок боеприпасов. 5 мая ему лопнуло терпение и он опубликовал видео на фоне убитых наемников, в котором матерился в адрес руководства минобороны России, требуя предоставить группировке снаряды.

Потом заявил, что 10 мая его войска покинут Бахмут, но передумал и сказал, что будет ждать снаряды.

Критикой Пригожин взорвался снова уже через несколько дней. Он обвинил российские регулярные войска в измене, потому что те оставили свои позиции в Бахмуте и остыли фронт, а бойцы "Вагнера", которых бросили это латать, понесли колоссальные потери.