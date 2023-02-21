Соответствующее заявление он озвучил во время встречи с зеками где-то в России, передает 24 Канал. Вожак ЧВК "Вагнера" также назвал идеального наемника. Но об этом все дальше.

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Что будет с так называемой "сво"

Зэки спросили у Пригожина, какая сейчас ситуация с так называемой "спецоперацией". Удивительно, "повар Путина" заметил, что все очень плохо. И, мол, именно поэтому ему и нужно гнать на фронт новых бойцов, чтобы исправить ситуацию.

Перспективы не самые лучшие. Пр***бано столько, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумали (плохо – 24 Канал). Решили, что укропы испугаются. А укропы такие же, как мы с вами. У них такие же стальные яйца. Пленного берешь, (спрашиваешь – 24 Канал): ты чего не сдаешься, а он – ты чего не сдаешься?,

– рассказывает Пригожин.

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Кроме того, он назвал портрет идеального наемника. Как заметил Пригожин, мелкие воры и так далее его мало интересуют. На войну хотят гнать тех, кто совершал тяжкие преступления и сидел десятки лет за решеткой. Итак, какой "идеальный портрет" вагнеровца?

Возраст: 30 – 45 лет;

30 – 45 лет; Характеристики: крепкий, уверенный, выносливый;

крепкий, уверенный, выносливый; Заключение: свежий приговор на 15 и более лет, желательно с сидением за решеткой до этого на срок около 15 лет;

свежий приговор на 15 и более лет, желательно с сидением за решеткой до этого на срок около 15 лет; Какие преступления должен был совершить: убийства, тяжкие телесные, грабежи, избиения полицейских или администрации.

Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десять, прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни. Уверен, у вас их больше,

– добавил Пригожин.

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Тем временем сами вагнеровцы жалуются. Ведь обещанные для них перспективы на войне оказались билетом практически в один конец. Только единицам удается выжить, попав в украинский плен.

Вагнеровцев обнуляют