Відповідну заяву він озвучив під час зустрічі з зеками десь у Росії, передає 24 Канал. Ватажок ПВК "Вагнера" також назвав ідеального найманця. Але про це все далі.

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Що буде з так званою "сво"

Зеки спитали Пригожина, яка зараз ситуація з так званою "спецоперацією". На диво, "кухар Путіна" зауважив, що все дуже зле. І, мовляв, саме тому йому й потрібно гнати на фронт нових бійців, щоб виправити ситуацію.

Перспективи не найкращі. Пр***бано стільки, що виправляти дуже складно. Все, що було задумано, задумали (погано – 24 Канал). Вирішили, що укропи злякаються. А укропи такі ж як ми з вами. У них такі ж сталеві яйця. Полоненого береш, (питаєш – 24 Канал): ти чого не здаєшся, а він – ти чого не здаєшся?,

– розповідає Пригожин.

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Крім того, він назвав портрет ідеального найманця. Як зауважив Пригожин, дрібні крадії і так далі його мало цікавлять. На війну хочуть гнати тих, хто скоював важкі злочини та сидів десятки років за ґратами. Отже, який "ідеальний портрет" вагнерівця?

Вік: 30 – 45 років;

30 – 45 років; Характеристики: міцний, впевнений, витривалий;

міцний, впевнений, витривалий; Ув'язнення: свіжий вирок на 15 і більше років, бажано з сидінням за ґратами до цього на термін десь 15 років;

свіжий вирок на 15 і більше років, бажано з сидінням за ґратами до цього на термін десь 15 років; Які злочини мав скоїти: вбивства, важкі тілесні, грабунки, побиття поліцейських або адміністрації.

Нам потрібні ваші кримінальні таланти. Я сам відсидів 10, перш ніж стати героєм Росії. Маю невелику кількість талантів. Вони мені дуже допомагають у житті. Упевнений, у вас їх більше,

– додав Пригожин.

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Тим часом самі вагнерівці бідкаються. Адже обіцяні для них перспективи на війні виявилися білетом практично в один кінець. Лиш одиницям вдається вижити, потрапивши до українського полону.

Вагнерівців обнуляють