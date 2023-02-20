Про це 24 Каналу розказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. За його словами, Кадирову теж захотілося мати приватну армію.

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Кадиров тисне на Пригожина

Сергій Жирнов пояснив, що росіян можна прирівняти до павуків, Кадиров і Пригожин не виняток.

Це боротьба павуків у банці. Кадиров, Пригожин і військові – це військова банка павуків. Ще туди можна додати Віктора Золотова, ФСБ,

– наголосив він.

На його думку, і Кадиров, і Пригожин зайшли занадто далеко. Їхня помилка – потужний "наїзд" на військових.

"Кадиров східна людина у цьому сенсі: він відразу хитро зрозумів, що завжди всіх потрібно публічно гладити по голові. Тому він публічно погладив по голові Пригожина", – зосередив увагу Жирнов.

Втім, така похвала – це зовсім не позитивний знак. На Сході все навпаки: якщо вас хвалять, то потрібно напружуватися.

"А коли вас починають хвалити з посмішками: "Мій дорогий брат", це все означає, що він вам гидоту якусь готує", – зауважив він.

Жирнов пожартував, що це така своєрідна народна прикмета зі Сходу.

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Загадкове нагородження Кадирова

Ексспівробітник КДБ повідомив, що з іншого боку сам Рамзан Кадиров зараз не у найкращому положенні. Глава Чеченської Республіки вже неодноразово оголошував про завершення "кар'єри".

"Минулого року теж казав, що планує йти у відставку, а потім раптом став капітаном із нагородженням", – наголосив він.

Втім, за словами Жирнова, історія з генеральським званням і нагородженням Кадирова доволі сумнівна.

Про неї розказав лише сам Кадиров. Ми не бачили ніякого підтвердження ні на сайті Кремля, ні з уст Владіміра Путіна чи Дмітрія Пєскова,

– зосередив увагу він.

Тож не відомо, що насправді ховається за нагородами.

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Сергій Жирнов наголосив, що натомість Рамзан Кадиров мав особисті війська, які були вбудовані у державну систему.

"Потрібні були "кадирівцям" посвідчення або Росгвардії, або армії, або ФСБ, або поліції", – пояснив він і додав, що іншого варіанту на існування в них просто не було.

За його словами, зараз Кадирову теж треба приватна армія.

Для того, щоб її створювати, потрібно підтримувати Пригожина, бо якщо Пригожин помре, то, можливо, помре разом із тими приватними арміями,

– зауважив Жирнов.

Тому це і називається боротьбою павуків. Насправді все набагато складніше, ніж ми це бачимо.

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