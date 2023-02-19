Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Зазначили, що окупаційний очільник Рамзан Кадиров переконував Пригожина – чеченські бойові офіцери мають добре скоординовану роботу з російським міноборони.

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"Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозиції керівника "Вагнера" Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти російського міноборони. Ймовірно, 17 лютого Кадиров заявив Пригожину, що чеченські формування виконуватимуть накази Владіміра Путіна", – повідомили аналітики.

Кадиров боїться втратити посаду

За інформацією ISW, Кадиров почав вихваляти міноборони Росії після спроби Пригожина отримати підтримку чеченців. Очільник вагнерівців хотів публічно відвідати пораненого командира спецзагону "Ахмат" 16 лютого.

Аналітики зазначили, що Пригожин посилює інформаційну кампанію проти міноборони. Він 18 лютого заявив, що ПВК "Вагнер" не підпорядковується міністру Сєргєю Шойгу і "не має нічого спільного з російською армією".

Пригожин використав критику Кадирова на адресу військових у жовтні 2022 року, щоб підірвати міноборони та зробити "Вагнер" елітною силою. Ймовірно, Кадиров відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на міноборони, оскільки його зв'язки з Кремлем і посада вигідніші, ніж будь-які політичні стосунки з Пригожиним,

– вважають в ISW.

На думку аналітиків, Пригожин, ймовірно, намагається залучити ультранаціоналістичних діячів у Кремль і вибрати російських блогерів, щоб підтримати його прагнення до влади в Росії. Однак, ймовірно, ті, хто має зв'язки з Кремлем, боятимуться втратити своє становище.

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