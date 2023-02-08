На питання про можливе відновлення авіасполучення з країнами Європи Кадиров висловив свої мрії щодо відновлення співпраці з Європою. Ведучий 24 Каналу припустив, що лідер Чечні засумував за європейським відпочинком.

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За час війни Кадиров відзначився тим, що набрав вагу, оголошував про взяття Бахмута, Лисичанська та Сєвєродонецька понад 50 разів та не відмовляв собі у відпочинку, адже його літак був помічений в теплих краях.

Погрози Кадирова

Натомість головною зброєю посіпаки Путіна досі залишаються погрози.

Війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року. Захід стане на коліна і спецоперація закінчена,

– заявив Кадиров.

Також він вангує, що всі західні країни визнають неправильність своїх дій і будуть вимушені співпрацювати з Росією в усіх сферах.

Ведучий 24 Каналу зауважив, що єдина Європа, на яку може розраховувати Кадиров – це поїздка на військовий трибунал в Гаагу. Адже міжнародні слідчі уже почали розслідування щодо воєнних злочинів росіян та всіх причетних.

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