На питання про можливе відновлення авіасполучення з країнами Європи Кадиров висловив свої мрії щодо відновлення співпраці з Європою. Ведучий 24 Каналу припустив, що лідер Чечні засумував за європейським відпочинком.
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За час війни Кадиров відзначився тим, що набрав вагу, оголошував про взяття Бахмута, Лисичанська та Сєвєродонецька понад 50 разів та не відмовляв собі у відпочинку, адже його літак був помічений в теплих краях.
Погрози Кадирова
Натомість головною зброєю посіпаки Путіна досі залишаються погрози.
Війна в Україні закінчиться до кінця 2023 року. Захід стане на коліна і спецоперація закінчена,
– заявив Кадиров.
Також він вангує, що всі західні країни визнають неправильність своїх дій і будуть вимушені співпрацювати з Росією в усіх сферах.
Ведучий 24 Каналу зауважив, що єдина Європа, на яку може розраховувати Кадиров – це поїздка на військовий трибунал в Гаагу. Адже міжнародні слідчі уже почали розслідування щодо воєнних злочинів росіян та всіх причетних.
Заяви російської пропаганди поза межами здорового глузду
- Маріонетки Путіна почали погрожувати Польщі "законним" ударом по її аеродромах. Кадиров і тут відзначився словами, що не проти захопити Польщу, однак поки чеченський диктатор лише захоплює соцмермережі, аби писати чергові нісенітниці.
- Сєргєй Лавров приїхав до Іраку і вчергове почав нити нібито "Захід роками готував Україну до гібридної війни проти Росії". Певно, візити до Африки великої користі не принесли, тож Лавров обрав нову жертву своєї пропагандистської тактики.
- Лавров відзначився і в іншій нещодавній заяві. Посіпака Путіна вирішив пригрозити Молдові. В інтерв'ю з Дмітрієм Кісельовим заявив, що Молдова може стати новим антиросійським проєктом після України.