Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він вважає, що подібні заяви Росії повинні наштовхнути на певні дії спецслужби цих країн.

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Днями Сєргєй Лавров в інтерв'ю з Дмітрієм Кісельовим заявив, що Молдова може стати новим антиросійським проєктом після України.

Нагадаємо, що в МЗС Молдови відреагували на ці слова. Спростували всі обвинувачення Лаврова, назвавши це добре відомою загрозливою риторикою російської дипломатії.

Попередження для спецслужб

Антонюк потрактував цю заяву як попередження для влади Молдови, про те, що зараз Росія, використовуючи їхніх маргіналів та проросійські сили, буде намагатися розпалювати ситуацію в республіці. Подібно вони працювали і в Україні.

Політолог називає це попередженням для молдавських спецслужб, які мають зараз виконувати відповідні зачистки і уважно спостерігати за особовим складом, який контролює Придністров'я. Зокрема Росія може робити такі провокації, аби відвернути увагу світу від подій в Україні.

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Росія нав'язує свою риторику

Антонюк впевнений, хоч 5 тисяч, чи навіть 10, особового складу не несуть особливої загрози Молдові, такі прецеденти на певний період шокують світ.

Те, що вони говорять без будь-якої логіки, це не розуміють люди зі здоровим глуздом, і до цього потрібно звикнути. Вони живуть в своєму вигаданому світі, вони його намагаються нав'язати іншим країнам, це стосується абсолютно всіх сусідів Росії,

– додав мовець.

Антонюк звернув увагу, що у самому питанні Євгєнія Кісельова були перераховані приклади тих країн, на які, імовірно, може напасти Росія. Мовилося про Казахстан, Киргизію. Це було своєрідне попередження для цих країн, аби вони пильно придивилися, чи немає провокаторів серед їхніх громадян.

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