Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю російському пропагандисту Дмітрію Кісєльову, передає 24 Канал. Глава нікому не потрібного у Росії міністерства вирішив вкотре погрожувати Молдові за те, що вона обирає проєвропейський вектор руху.

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Бідкається, що Молдова хоче в НАТО

В очільника відомства заїло платівку. Він вирішив звинувачувати президентку Молдови у тому, що вона буцімто незаконно прийшла до влади. Ба більше, нарікав на те, що вона страшенно рветься в НАТО. А заговорив про Молдову він тому, що Кісєльов спитав, яка ж держава поблизу Росії може "піти шляхом України".

Зараз на цю роль приглядають Молдову, насамперед тому, що змогли поставити досить специфічними методами президента, яка рветься до НАТО, має румунське громадянство, готова об'єднуватись з Румунією та готова практично на все,

– бризкав слиною Лавров.

Лавров погрожує Молдові та називає її новою Україною: дивіться відео

Реакція Молдови на заяву Лаврова

Відреагував на заяву високопосадовця з Кремля речник МЗС Молдови Даніел Воде.

Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які не відповідають дійсності і є частиною вже добре відомої погрозливої риторики російської дипломатії. Ми хотіли б нагадати російській стороні, що шлях, яким йде Молдова, – це шлях до вступу в Європейський Союз. Це проєкт країни, який підтримують її громадяни,

– наголосив він.

За словами Воде, Молдова, а також її громадяни прагнуть миру, свободи, а також демократії. Тож у державі були б вдячні, якби їхнє рішення поважали, зокрема Росія.

Не менш цинічною була заява Лаврова про Грузію. Він сказав, що попри тиск ззовні, вона вірна своїм національним інтересам. І що той самий "загнівающій Запад" намагається перетворити Грузію на "подразник для Росії".

Скабєєва боїться неминучий крах

Передача Україні танків від міжнародних партнерів стала причиною неабиякої паніки серед росіян. Так, в одному з ефірів шоу пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва визнала, що все це "має дуже небезпечний вигляд". За її словами, мешканці країни-агресорки побоювалися німецьких танків. А передача американських узагалі їх спантеличила.

У вас особисто встигає вкладатися в голові інтенсивність постачання? Учора були танки, тепер – літаки,

– запитала Скабєєва в спікера з підрозділу кадирівських військ.

І хоч про передачу винищувачів Україні ще ніхто нічого чітко не говорить, Скабєєвій від того не легше. Вона глядачів уже переконує, що нашій державі точно передадуть літаки. Водночас вона намагається заспокоїти чи то росіян, чи то себе, фразами типу "нічого страшного".

Я не закликаю лякатися. Просто потрібно чи то тактику змінювати, чи то своє ставлення до цього. Усе дійсно стає критично небезпечним (для Росії, звісно – 24 Канал),

– визнає вона.

Росіяни страшенно бояться допомоги, яку Україні надають міжнародні партнери. І це не може не тішити. Нам уже цікаво, про що заспіває Скабєєва, коли союзники дійсно передадуть літаки.