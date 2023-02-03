Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что подобные заявления России должны натолкнуть на определенные действия спецслужбы этих стран.

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На днях Сергей Лавров в интервью с Дмитрием Киселевым заявил, что Молдова может стать новым антироссийским проектом после Украины.

Напомним, что в МИД Молдовы отреагировали на эти слова. Опровергли все обвинения Лаврова, назвав это хорошо известной угрожающей риторикой российской дипломатии.

Предупреждение для спецслужб

Антонюк растолковал это заявление как предупреждение для властей Молдовы – о том, что сейчас Россия, используя их маргиналов и пророссийские силы, будет пытаться разжигать ситуацию в республике. Так же они работали и в Украине.

Политолог называет это предупреждением для молдавских спецслужб, которые должны выполнять соответствующие зачистки и внимательно наблюдать за личным составом, контролирующим Приднестровье. В частности, Россия может делать такие провокации, чтобы отвлечь внимание мира от событий в Украине.

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Россия навязывает свою риторику

Антонюк уверен, хотя 5 тысяч, или даже 10 личного состава не несут особой угрозы Молдове, такие прецеденты на определенный период шокируют мир.

То, что они говорят без всякой логики, это не понимают люди со здравым смыслом, и к этому нужно привыкнуть. Они живут в своем вымышленном мире, они его пытаются навязать другим странам, это касается абсолютно всех соседей России,

– добавил собеседник.

Антонюк обратил внимание, что в вопросе Евгения Киселева были перечислены примеры тех стран, на которые, вероятно, может напасть Россия. Речь шла о Казахстане, Киргизии. Это было своеобразное предупреждение для этих стран, чтобы они внимательно присмотрелись, нет ли провокаторов среди их граждан.

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