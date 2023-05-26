Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, у Пригожина уже есть неплохая поддержка в России.

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Пригожин имеет все условия

Тизенгаузен убежден, что Пригожин имеет цель сконцентрироваться на создании собственного политического проекта. Сейчас у Пригожина для этого все условия. Он будет использовать каждое поражение военно-политического руководства России в свою пользу.

Поэтому Пригожин будет собирать "героев войны". Каждое поражение минобороны России будет для него дополнительным козырем. Он будет говорить: "Когда был Пригожин в Бахмуте, все было хорошо". Он создал себе образ "героя Бахмута". Сейчас он будет капитализировать его в политический образ,

– предположил он.

Политтехнолог отметил, что глава вагнеровцев уже имеет неплохую поддержку в России. Последние социальные опросы среди россиян показывают, что примерно 14% недовольны Владимиром Путиным, но считают Пригожина хорошим кандидатом.

"Для него сейчас все только начинается. Сколько Пригожину позволят это делать, мы увидим. Если он начнет переходить какие-то "красные линии", то его достаточно быстро отправят в Африку, где он будет охранять месторождения, рудники", – добавил Тизенгаузен.

Тизенгаузен об амбициях Пригожина: смотрите видео

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