Приходится экономить: в Харькове временно не будет горячей воды

В Харькове временно прекратят поставки горячей воды. Все ресурсы направят на сохранение тепла в квартирах.

Оккупанты своими обстрелами довели до того, что в Харькове временно вынуждены прекратить поставки горячей воды.

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Внимание! В целях экономии воды временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства,

– говорится в сообщении.

Рашисты не прекращают обстреливать Харьков и готовятся к ужасным провокациям. Так, по данным СБУ, оккупанты рассматривают возможность взорвать склады аммиака на Харьковщине. А потом обвинить в этом ВСУ. Впрочем, могут быть и другие провокации.

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