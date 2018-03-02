Приходько дала совет, что следует делать с украинским гастролерами в России

Украинских артистов, гастролирующих в России, можно особым образом представлять в телеэфирах с соответствующими подписями.

С таким предложением выступила украинская певица Анастасия Приходько в комментарии "Главреду".

"А еще можно делать так: когда артист пересекает границу, возвращаясь из России в Украину, можно прямо на таможне записывать с ним видео – пусть скажет на камеру: "Я – предатель. Во время войны я поехал/-ла на гастроли в Российскую Федерацию (или получать награды в России)", – заявила она.

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По ее мнению, о том, как поступать с артистами, которые гастролировали в России, должны думать и принимать решения власти на высоком уровне.

"Но, возвращаясь к нашим баранам, у тех, кто сейчас управляет страной, в голове еще Советский Союз, потому гастроли в России — это норма. То есть они по-прежнему думают, что есть один большой Советский Союз, потому все ездят из страны в страну, а в Украине сейчас АТО, не война", – говорит Приходько.

Она отметила, что нужно думать об этой проблеме не только в контексте артистов, но и людей из других направлений деятельности.

"Нужно бороться с теми, кто показывает, что можно предавать в самый сложный момент свою страну, своих людей, военных, которые ценой собственной жизни защищают каждого из нас. А они спокойно себе ездят в Россию, артисты – гастролируют и в ус не дуют…", – добавила Приходько.

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