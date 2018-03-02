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Приходько дала пораду, що слід робити з українськими гастролерами у Росії

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Анастасія Приходько
Анастасія Приходько

Українських артистів, які гастролюють в Росії, можна особливим чином представляти в телеефірах з відповідними підписами

З такою пропозицією виступила українська співачка Анастасія Приходько в коментарі "Главреду".

"А ще можна робити так: коли артист перетинає кордон, повертаючись з Росії в Україну, можна прямо на митниці записувати з ним відео – нехай скаже на камеру: "Я – зрадник. Під час війни я поїхав/-ла на гастролі до Російської Федерації (або отримувати нагороди в Росії)", – заявила вона.

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На її думку, про те, як чинити з артистами, які гастролювали в Росії, повинні думати і приймати рішення влада на високому рівні.

"Але, повертаючись до наших баранів, у тих, хто зараз керує країною, в голові ще Радянський Союз, тому гастролі в Росії – це норма. Тобто вони як і раніше думають, що є один великий Радянський Союз, тому всі їздять з країни в країну, а в Україні зараз АТО, не війна", – заявила співачка.

Вона зазначила, що потрібно думати про цю проблему не тільки в контексті артистів, а й людей з інших напрямків діяльності.

"Потрібно боротися з тими, хто показує, що можна зраджувати в найскладніший момент свою країну, своїх людей, військових, які ціною власного життя захищають кожного з нас. А вони спокійно собі їздять в Росію, артисти – гастролюють і у вус не дують...", – додала Приходько.

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Теги: Новини України Новини політики Російські гастролери Анастасія Приходько
Джерело: 24 Канал
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