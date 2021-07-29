Искали целую ночь
Вася живет в селе Старые Куты Косовского района. Он вышел из дома около 13:00 28 июля.
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Мальчика искали целую ночь, пишет "Галка". К поискам привлекли 30 полицейских, 20 местных жителей и 5 спасателей. По состоянию на утро 29 июля ребенка все еще не нашли.
Приметы Василия
- Рост 110 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы короткие русые,
- был одет в шорты коричневого цвета и белую футболку с полосами.
На Харьковщине нашли мертвую девочку
Поиски 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине завершились трагически. Девочка пошла гулять по 28 июля в Старом Салтове, а уже в полночь 29 июля ее нашли мертвой в заброшенном доме.
По данным правоохранителей, к убийству причастен 13-летний местный житель.