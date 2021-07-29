Шукали цілу ніч
Василько живе у селі Старі Кути Косівського району. Він вийшов з дому близько 13:00 28 липня.
Читайте також У центрі Миколаєва підлітки влаштували масову бійку зі стріляниною: фото, відео
Хлопчика шукали цілу ніч, пише "Галка". До пошуків залучили 30 поліцейських, 20 місцевих мешканців та 5 рятувальників. Станом на ранок 29 липня дитину все ще не знайшли.
Прикмети Василька
- Ріст 110 сантиметрів,
- худорлявої статури,
- волосся коротке русяве,
- був одягнений у шорти коричневого кольору та білу футболку зі смугами.
На Харківщині знайшли мертву дівчинку
Пошуки 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині завершилися трагічно. Дівчинка пішла гуляти 28 липня у Старому Салтові, а вже опівночі 29 липня її знайшли мертвою у покинутому будинку.
За даними правоохоронців, до вбивства причетний 13-річний місцевий мешканець.