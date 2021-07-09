Об этом сообщили в управлении гражданской защиты ОГА. Там подробнее рассказали о каждом из случаев укуса змеи. Все пострадавшие находятся в реанимации.
Важно Что делать, если укусила змея: первая помощь
Что известно о пострадавших детях
Вечером в Коломыйскую детскую больницу привезли 16-летнего жителя села Казанов Коломыйского района. У него был анафилактический шок вследствие укуса змеи. Парня срочно госпитализировали в областную больницу.
В эту же больницу 8 июля доставили 12-летнюю девочку, родом из Кривого Рога. Змея укусила ее в правую руку в селе Осмолода, что на Прикарпатье.
Примерно в 22:00 часов в областную клиническую больницу госпитализировали 16-летнего парня. Змея укусила его на детской площадке – в 12:30 в селе Кинчаки.
Как уберечься от укуса змей / Инфографика ЛОГА
Случаи на Львовщине
- Первый случай укуса змеи во Львовской области произошел еще 28 апреля. Тогда в Сколевскую районную больницу доставили 38-летнего харьковчанина.
- В селе Хлевчаны 12 мая случился второй в области случай укуса змеи – в кисть левой руки. 72-летнюю бабушку также госпитализировали.
- Впоследствии в горном селе Ялынковатое змея укусила 30-летнюю женщину. 1 июля случился еще один неприятный инцидент с 54-летней женщиной.
- Львовщина – лидер среди областей Украины по количеству укусов змей. Всего за 3 месяца пресмыкающиеся покусали более десятка жителей области.