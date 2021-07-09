Про це повідомили в управлінні цивільного захисту ОДА. Там детальніше розповіли про кожен із випадків укусу змії. Усі потерпілі перебувають у реанімації.
Важливо Що робити, якщо вкусила змія: перша допомога
Що відомо про постраждалих дітей
Ввечері у Коломийську дитячу лікарню привезли 16-річного мешканця села Казанів Коломийського району. У нього був анафілактичний шок внаслідок укусу змії. Хлопця терміново госпіталізували в обласну лікарню.
У цю ж лікарню 8 липня доставили 12-річну дівчинку, родом з Кривого Рогу. Змія вкусила її у праву руку в селі Осмолода, що на Прикарпатті.
Приблизно о 22:00 години в обласну клінічну лікарню госпіталізували 16-річного хлопця. Змія вкусила його вкусила змія на дитячому майданчику – о 12:30 в селі Кінчаки.
Як вберегтися від укусу змій / Інфографіка ЛОДА
Випадки на Львівщині
- Перший випадок укусу змії у Львівській області стався ще 28 квітня. Тоді у Сколівську районну лікарню доставили 38-річного харків'янина.
- У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії – у кисть лівої руки. 72-річну бабусю також госпіталізували.
- Згодом у гірському селі Ялинкувате змія вкусила 30-річну жінку. 1 липня трапився ще один неприємний інцидент з 54-річною жінкою.
- Львівщина – лідер серед областей України за кількістю укусів змій. Загалом за 3 місяці плазуни покусали понад десяток жителів області.