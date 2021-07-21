Авария произошла 21 июля в 12:35 в поселке Делятин. Водитель микроавтобуса не смог справиться с управлением и столкнулся с грузовиком.

Читайте также Вылетел на встречку: в лобовом ДТП на трассе Киев – Чоп пострадали 3 человека, среди которых дети

Как произошла авария

Правоохранители выяснили, что 40-летний житель Житомирщины ехал в направлении города Мукачево. Он был за рулем автомобиля Volkswagen Transporter. Когда мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра. Из-за этого столкнулся с грузовиком DAF.



Авария произошла в Делятине, что на Прикарпатье / Фото Нацполиции



В микроавтобусе находились 8 человек / Фото Нацполиции

Что известно о пострадавших

Пострадали водитель микроавтобуса и 7 пассажиров. Среди них взрослый человек в возрасте 38 лет.

А также 6 детей в возрасте 17, 15, 13, 11 (двое) и 8 лет. Все они являются жителями Житомирщины.

в возрасте 17, 15, 13, 11 (двое) и 8 лет. Все они являются жителями Житомирщины. 26-летний житель Надвирнянщины, который управлял грузовиком DAF, не пострадал.

Степень тяжести телесных повреждений, которые получили потерпевшие, еще устанавливается.

Обратите внимание! Накануне на трассе Львов – Тернополь водитель микроавтобуса Opel Vivaro не справился с управлением и въехал в стену тоннеля. Тогда пострадали 4 человека.