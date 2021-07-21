Аварія сталася 21 липня о 12:35 у селищі Делятин. Водій мікроавтобуса не зміг впоратися з керуванням та зіткнувся з вантажівкою.

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Як сталася аварія

Правоохоронці з'ясували, що 40-річний мешканець Житомирщини прямумав у напрямку міста Мукачево. Він був за кермом автомобіля Volkswagen Transporter. Коли чоловік виїжджав з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності маневру. Через це зіткнувся з вантажівкою DAF.



Аварія сталася у Делятині, що на Прикарпатті / Фото Нацполіції



В мікроавтобусі перебували 8 людей / Фото Нацполіції

Що відомо про потерпілих

Постраждали водій мікроавтобуса та 7 пасажирів. Серед них доросла людина, віком 38 років.

А також 6 дітей – віком 17, 15, 13, 11 (двоє) та 8 років. Усі вони є мешканцями Житомирщини.

– віком 17, 15, 13, 11 (двоє) та 8 років. Усі вони є мешканцями Житомирщини. 26-річний мешканець Надвірнянщини, який кермував вантажівкою DAF, не постраждав.

Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, яких зазнали потерпілі, ще встановлюється.

Зверніть увагу! Напередодні на трасі Львів – Тернопіль водій мікроавтобуса Opel Vivaro не впорався з керуванням та в'їхав у стіну тунелю. Тоді постраждали 4 людини.