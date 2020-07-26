В Рожнятовском районе Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, который взорвал гранату во время застолья. 39-летний житель поссорился с владельцем дома, у которого был в гостях, и бросил в его сторону предмет, похожий на гранату РГД-5. В результате взрыва пострадавший получил многочисленные травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области, ночью, 26 июля, поступило сообщение, что в местную больницу доставлен 51-летний мужчина с телесными повреждениями.

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Правоохранители выяснили, что мужчины накануне распивали спиртные напитки в доме 51-летнего местного жителя. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, в результате которого 39-летний злоумышленник вытащил из кармана предмет, похожий на гранату РГД-5, вынул предохранительную чеку и положил ее на стол.

Мужчина отошел ко входной двери и с этого расстояния бросил гранату в сторону своего знакомого.

В результате взрыва пострадавший получил многочисленные повреждения. В частности, у него обнаружили множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и нижних конечностей. Также у мужчины возник травматический шок второй степени. Его госпитализировали в Перегинскую районную больницу.

Полицейские изъяли фрагменты боеприпаса, по предварительной информации, гранату РГД-5, а также другие вещественные доказательства. Все предметы будут отправлены на экспертизу.



Злоумышленник вынул предохранительную чеку и бросил гранату / Фото пресс-служба Нацполиции

Какое наказание грозит злоумышленнику

Злоумышленник сразу скрылся с места происшествия. Однако правоохранителям удалось задержать 39-летнего мужчину по его месту жительства.

Следователи расследуют уголовные производства по двум статьям УКУ:

законченное покушение на умышленное убийство. За это может быть наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

незаконное хранение боеприпасов – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Задержанному уже объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также продолжается досудебное расследование, и назначены экспертизы.