В Рожнятівському районі, що на Івано-Франківщині, поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату під час застілля. 39-річний мешканець посварився з власником будинку, в якого був у гостях, і кинув в його бік предмет, схожий на гранату РГД-5. Внаслідок вибуху постраждалий отримав численні травми.

Як повідомляє пресслужба поліції Івано-Франківської області, вночі, 26 липня, надійшло повідомлення, що до місцевої лікарні доставлено 51-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

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Правоохоронці з'ясували, що чоловіки напередодні розпивали спиртні напої в будинку 51-річного місцевого мешканця. Під час застілля між ними виник словесний конфлікт, в результаті якого 39-річний зловмисник витягнув з кишені предмет, схожий на гранату РГД-5, вийняв запобіжну чеку і поклав її на стіл.

Чоловік відійшов до вхідних дверей і з цієї відстані кинув гранату в бік свого знайомого.

Внаслідок вибуху потерпілий зазнав численних ушкоджень. Зокрема, в нього виявили множинні осколкові поранення грудної клітки, живота, голови та нижніх кінцівок. Також у чоловіка виник травматичний шок другого ступеню. Його госпіталізували до Перегінської районної лікарні.

Поліцейські вилучили фрагменти боєприпасу, за попередньою інформацією, гранати РГД-5), а також інші речові докази. Всі предмети будуть відправлені на експертизу.



Зловмисник вийняв запобіжну чеку і кинув гранату / Фото пресслужба Нацполіції

Яке покарання загрожує зловмиснику

Зловмисник одразу втік з місця події. Однак правоохоронцям вдалося затримати 39-річного місцевого мешканця за його місцем проживання.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за двома статтями ККУ:

закінчений замах на умисне вбивство. За це може бути покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

незаконне зберігання боєприпасів – карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі затриманому вже оголосили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також триває досудове розслідування і призначено експертизи.