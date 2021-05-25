Инцидент произошел в селе Мариямполь еще 24 июля 2019 года. За содеянное мужчина заплатит 850 гривен штрафа.

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Как все произошло

Местный житель решил обратиться к женщине, которой ранее помогал по хозяйству, чтобы попросить еду. Впрочем, ее не было дома, когда он пришел. Выяснив это, обвиняемый спустился в погреб. Там он увидел сосуд с домашним вином и не смог удержаться, чтобы не выпить немного.

Впоследствии он планировал попросить у владелицы хозяйства еще. За это время она пришла домой и заметила мужчину у выхода из помещения. Между ними завязался спор, мужчина покинул двор. Он пообещал больше не заходить без разрешения в дом женщины.

Что известно о нарушителе

Уроженец России, получивший гражданство Украины. Нигде не работает, не женат. Ранее уже был судимым.

В январе 2016 года – по статье о краже его приговорили к наказанию в виде общественных работ на срок 160 часов.

В ноябре того же года – за кражу, соединенную с проникновением в жилище. Наказанием было лишение свободы на 1 год.

В феврале 2017 года – по этой же статье его лишили свободы на 2 года и месяц. Однако позже освободили условно-досрочно.

Что было в суде

Позже в суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил все обстоятельства совершенного правонарушения и искренне покаялся.

Он знал, что покойный отец хозяйки делал домашние вина. Поэтому объяснил, что именно поэтому решил спуститься в погреб и выпить.

Наконец, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления по статье о нарушении неприкосновенности жилища.