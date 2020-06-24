В городе Калуше, в Ивано-Франковской области, из-за непогоды затоплен собачий приют "Дом Сирка". Из-за этой трагедии уже есть жертвы среди животных, а тем, кто смог уцелеть, ищут временное пристанище.

Часть собак местные уже взяли на временную передержку, рассказала в своем Фейсбуке волонтер Юта Занько.

Важно Жертвы, затопленные города и без газа несколько сел: последствия стихии на Западе – фото и видео

Нужно место лоя передержки еще 150 собак, которых мы выпустили за пределы приюта. Они не понимают, что произошло, потому возвращаются назад,

– объяснила волонтер.

Она также объясняет, что передержка для собак нужна не навсегда, а лишь на время наводнения. Тогда они смогут назад вернуться в приют. Местных призывают помочь спасти жизнь животным.

В Калуше непогода затопила собачий приют: смотрите видео

Из-за ливня под водой оказался собачий приют: смотрите видео



Приют "Дом Сирка" оказался под водой из-за непогоды

В Калуше непогода затопила собачий приют: смотрите видео

Приют "Дом Сирка": карта