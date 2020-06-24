У місті Калуші, що в Івано-Франківській області, через негоду затоплений собачий притулок "Дім Сірка". Через цю трагедію вже є жертви серед тварин, а тим, хто зміг вціліти, шукають тимчасовий притулок.

Частину собак місцеві вже взяли на тимчасову перетримку, розповіла у своєму фейсбуці волонтерка Юта Занько.

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Потрібне місце перетримки для ще 150 собак, яких ми випустили за межі притулку. Вони не розуміють, що сталося, тому повертаються назад,

– пояснила волонтерка.

Вона також пояснює, що перетримка для собак потрібна не на завжди, а лише на час повені. Тоді вони зможуть назад повернутися в притулок. Місцевих закликають допомогти врятувати життя тваринам.

У Калуші негода затопила собачий притулок: дивіться відео

Через зливу під водою опинився собачий притулок: дивіться відео



Притулок "Дім Сірка" опинився під водою через негоду

У Калуші негода затопила собачий притулок: дивіться відео

Притулок "ДІм Сірка": карта