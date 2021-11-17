Издание сообщает, что наезд на ребенка совершил водитель автомобиль DAF с полуприцепом MEERT. Трагический инцидент произошел 16 ноября в 08:30.
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Лесовоз сбил ребенка в Прикарпатье
В поселке Брошнев-Осада Ивано-Франковской области лесовоз наехал на 14-летнего местного жителя. Мальчик на самокате пытался пересечь проезжую часть дороги, однако делал это не на пешеходном переходе.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу.
В каком состоянии мальчик
В комментарии "Суспільному" генеральному директору медицинского учреждения Тарасу Мельнику рассказал, что парень находится в удовлетворительном состоянии.
Ребенок идет на улучшение. Уже перевели из реанимации, оперировать не будем,
– отметил Мельник.
К слову, в полиции изданию сообщили, что водитель на момент аварии был трезв.
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