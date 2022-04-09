Об этом в своем фейсбуке рассказал городской глава Коломыи Богдан Станиславский. Он добавил, что сейчас так вести себя в стране недостойно.

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Мужчина всячески нарушал общественное спокойствие

Так, накануне горожане активно обсуждали водителя. Он, по словам главы Коломыи, громко слушал музыку, а также хамил военным. Впоследствии его остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения и дерзкие действия.

Мужчине уже выписали постановление об административном правонарушении. Бонусом он получил повестку в военный комиссариат. Сейчас в городе решают, изымать ли его автомобиль на нужды ВСУ.

В то время, когда наши защитники защищают Украину, недостойно так себя вести. Это должно быть предупреждением для всех, кто сейчас позволяет себе такие вещи,

– подчеркнул Станиславский.

Ранее в Черновцах задержали мужчину, который запускал фейерверки. За нарушение ему вручили повестку. Есть вероятность, что очень скоро он сможет проявлять свои пиротехнические навыки на орках.

Тем временем оккупанты "оттягиваются" в ночном клубе в Мозыре – смотрите видео: