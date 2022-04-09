Про це у своєму фейсбуці розповів міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Він додав, що зараз так поводитися в країні негідно.

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Чоловік усіляко порушував громадський спокій

Так, напередодні містяни активно обговорювали водія. Він, зі слів очільника Коломиї, гучно слухав музику, а також хамив військовим. Згодом його зупинили поліцейські за порушення правил дорожнього руху та зухвалі дії.

Чоловікові вже виписали постанову про адміністративне правопорушення. Бонусом він отримав повістку до військового комісаріату. Наразі у місті вирішують, чи вилучати його автомобіль на потреби ЗСУ.

У час, коли наші захисники боронять Україну, негідно так поводитися. Це має бути попередженням для всіх, хто зараз дозволяє собі такі речі,

– підкреслив Станіславський.

Раніше у Чернівцях затримали чоловіка, який запускав феєрверки. За порушення йому тако вручили повістку. Тож є імовірність, що дуже скоро він зможе проявляти свої піротехнічні навички на орках.

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