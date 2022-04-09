Йдеться зокрема про громадян України віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей та інших осіб зі спеціальним статусом.

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Згідно із вимогами Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, які самостійно виховують дитину або ж є опікунами людей з інвалідністю, можуть перетинати кордон за наявності відповідного переліку документів.

Для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Свідоцтва про народження дітей; Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей / Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком / Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком; Посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

Для чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

Свідоцтво про народження дітей / дитини; Свідоцтво про смерть матері дитиня або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав / відсутність матері / оголошення матері померлою, а також рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком.

Для усиновлювача

Свідоцтво про народження дитини; Рішення суду про усиновлення.

Для опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя

Свідоцтво про народження дитини; Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років

Дитина з інвалідністю може перетинати кордон у супроводі обох батьків

Свідоцтво про народження дитини; Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю" або ряд аналогічних довідок (індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років тощо). Рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування. Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для чоловіків, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю або одного зі своїх батьків або батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи

Свідоцтво про шлюб; Документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини); Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о або аналогічне посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Для працівників закладів, що здійснюють постійний догляд над неповнолітніми дітьми або особами з інвалідністю

Наказ керівника закладу про супроводження підопічних / вихованців під час їх переміщення (евакуації) із розрахунку один супроводжуючий на 50 осіб; Довідка з місця роботи, яка підтверджує, що супроводжуючий працює у відповідному закладі.

Зверніть увагу! Ознайомитися із повним переліком документів можна за посиланням .

Нагадаємо, що перетнути кордон можуть також чоловіки, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, ліків чи речей для потреб ЗСУ.