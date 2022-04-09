Йдеться зокрема про громадян України віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей та інших осіб зі спеціальним статусом.

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Згідно із вимогами Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, які самостійно виховують дитину або ж є опікунами людей з інвалідністю, можуть перетинати кордон за наявності відповідного переліку документів.

Для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

  1. Свідоцтва про народження дітей;
  2. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей / Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком / Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце проживання дітей з батьком;
  3. Посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

Для чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років

  1. Свідоцтво про народження дітей / дитини;
  2. Свідоцтво про смерть матері дитиня або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав / відсутність матері / оголошення матері померлою, а також рішення суду про визначення місця проживання дитини з батьком.

Для усиновлювача

  1. Свідоцтво про народження дитини;
  2. Рішення суду про усиновлення.

Для опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька-вихователя

  1. Свідоцтво про народження дитини;
  2. Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років

Дитина з інвалідністю може перетинати кордон у супроводі обох батьків

  1. Свідоцтво про народження дитини;
  2. Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якому зазначено категорію "дитина з інвалідністю" або ряд аналогічних довідок (індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років тощо).
  3. Рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування.
  4. Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дитини.

Для чоловіків, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю або одного зі своїх батьків або батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи

  1. Свідоцтво про шлюб;
  2. Документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини);
  3. Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою No 157-1/о або аналогічне посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Для працівників закладів, що здійснюють постійний догляд над неповнолітніми дітьми або особами з інвалідністю

  1. Наказ керівника закладу про супроводження підопічних / вихованців під час їх переміщення (евакуації) із розрахунку один супроводжуючий на 50 осіб;
  2. Довідка з місця роботи, яка підтверджує, що супроводжуючий працює у відповідному закладі.

Нагадаємо, що перетнути кордон можуть також чоловіки, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, ліків чи речей для потреб ЗСУ.

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