Речь идет, в частности, о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающих детей и других лиц со специальным статусом.
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Согласно требованиям Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или же являются опекунами людей с инвалидностью, могут пересекать границу при наличии соответствующего перечня документов.
Для мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет
- Свидетельства о рождении детей;
- Свидетельство о регистрации брака с матерью детей/Решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом/Нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определено место жительства детей с отцом;
- Удостоверение родителей многодетной семьи.
Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- Свидетельство о рождении детей/ребенка;
- Свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении матери родительских прав/отсутствии матери/объявлении матери умершей, а также решение суда об определении места жительства ребенка с отцом.
Для усыновителя
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Решение суда об усыновлении.
Для опекуна, попечителя, приемного родителя или родителя-воспитателя
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.
Для отца, опекуна, попечителя, приемного родителя, отца-воспитателя, воспитывающего ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
Ребенок с инвалидностью может пересекать границу в сопровождении обоих родителей
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указана категория "ребенок с инвалидностью" или ряд аналогичных справок (индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет).
- Решение/распоряжение об установлении опеки или попечительства.
- Письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.
Для мужчин, имеющих жену среди лиц с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы
- Свидетельство о браке;
- Документ, подтверждающий родственную/семейную связь (для мужчин, сопровождающих одного из своих родителей или родителей жены);
- Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме No 157-1/о или аналогичное удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.
Для работников учреждений, осуществляющих постоянный уход за несовершеннолетними детьми или лицами с инвалидностью
- Приказ руководителя заведения о сопровождении подопечных/воспитанников при их перемещении (эвакуации) из расчета один сопровождающий на 50 человек;
- Справка с места работы, подтверждающая, что сопровождающий работает в соответствующем заведении.
Напомним, что пересечь границу могут также мужчины, осуществляющие перевозку гуманитарных грузов, лекарств или вещей для нужд ВСУ.