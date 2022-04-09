Речь идет, в частности, о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающих детей и других лиц со специальным статусом.

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Согласно требованиям Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка или же являются опекунами людей с инвалидностью, могут пересекать границу при наличии соответствующего перечня документов.

Для мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

Свидетельства о рождении детей; Свидетельство о регистрации брака с матерью детей/Решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом/Нотариально удостоверенный договор между родителями, которым определено место жительства детей с отцом; Удостоверение родителей многодетной семьи.

Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

Свидетельство о рождении детей/ребенка; Свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении матери родительских прав/отсутствии матери/объявлении матери умершей, а также решение суда об определении места жительства ребенка с отцом.

Для усыновителя

Свидетельство о рождении ребенка; Решение суда об усыновлении.

Для опекуна, попечителя, приемного родителя или родителя-воспитателя

Свидетельство о рождении ребенка; Письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

Для отца, опекуна, попечителя, приемного родителя, отца-воспитателя, воспитывающего ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Ребенок с инвалидностью может пересекать границу в сопровождении обоих родителей

Свидетельство о рождении ребенка; Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указана категория "ребенок с инвалидностью" или ряд аналогичных справок (индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет). Решение/распоряжение об установлении опеки или попечительства. Письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

Для мужчин, имеющих жену среди лиц с инвалидностью или одного из своих родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы

Свидетельство о браке; Документ, подтверждающий родственную/семейную связь (для мужчин, сопровождающих одного из своих родителей или родителей жены); Справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме No 157-1/о или аналогичное удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

Для работников учреждений, осуществляющих постоянный уход за несовершеннолетними детьми или лицами с инвалидностью

Приказ руководителя заведения о сопровождении подопечных/воспитанников при их перемещении (эвакуации) из расчета один сопровождающий на 50 человек; Справка с места работы, подтверждающая, что сопровождающий работает в соответствующем заведении.

Обратите внимание! Ознакомиться с полным список документов можно по ссылке.

Напомним, что пересечь границу могут также мужчины, осуществляющие перевозку гуманитарных грузов, лекарств или вещей для нужд ВСУ.