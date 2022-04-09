Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о ситуации с депортацией украинцев на территорию России.

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Часть депортированных в Россию украинцев исчезает

По словам Андрющенко, оккупанты массово распространяют информацию через вайбер-группы и телеграм-каналы о "ласковом" отношении и встрече "России с братскими объятиями". В Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для последующего проживания.

Все регионы экономически депрессивны. В то же время уровень фильтрации растет. Под жестокую фильтрацию попадают все от 18 лет, не зависимо от пола,

– подчеркнул советник мэра.

Он добавил, что примерно 5% людей не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции и исчезают. Власть активно работает над установлением их дальнейшего местопребывания.