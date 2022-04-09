Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про ситуацію з депортацією українців на територію Росії.

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Частина депортованих у Росію українців зникає

За словами Андрющенка, окупанти масово поширюють інформацію через вайбер-групи та телеграм-канали про "лагідне" ставлення та зустріч "Росії з братніми обіймами". У Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання.

Всі регіони є економічно депресивними. Водночас рівень фільтрації зростає. Під жорстоку фільтрацію потрапляють всі від 18 років, не залежно від статі,

– наголосив радник мера.

Він додав, що приблизно 5% людей не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію і зникають. Влада активно працює над встановлення їхнього подальшого місцеперебування.

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