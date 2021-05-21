Авария произошла примерно в 22:09 в селе Шевченково на территории Выгодской территориальной общины в Ивано-Франковской области.

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Лесовоз упал в реку

Грузовой автомобиль-лесовоз упал с моста в реку. На момент инцидента в салоне автомобиля находились 3 человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики.

Причину аварии установит расследование. Предварительно: водитель не справился с управлением, что привело к падению лесовоза "КамАЗ". Следователи начали досудебное расследование.

Есть жертвы инцидента

К сожалению, в результате аварии погибли 2 человека, их тела нашли и вытащили работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, жертвами стали 42-летний житель села Лолин, который был за рулем лесовоза, а также 27-летний житель села Подлески.

Кроме того, еще 1 человек получил травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.



На Прикарпатье груженый лесовоз упал с моста в реку / Фото Нацполиции