Аварія сталася приблизно о 22:09 в селі Шевченкове, що на території Вигодської територіальної громади в Івано-Франківській області.

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Лісовоз впав у річку

Вантажний автомобіль-лісовоз впав з моста у річку. На момент інциденту в салоні автомобіля перебували 3 людей. На місце події негайно прибули поліцейські, рятувальники та медики.

Причину аварії встановить розслідування. Попередньо: водій не впорався з керуванням, що призвело до падіння лісовозу "КамАЗ". Слідчі розпочали досудове розслідування.

Є жертви інциденту

На жаль, внаслідок аварії загинули 2 людей, їхні тіла знайшли та витягли працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, жертвами стали 42-річний житель села Лолин, який був за кермом лісовозу, а також 27-річний житель села Підліски.

Крім того, ще 1 чоловік отримав травми, йому надали необхідну медичну допомогу.



На Прикарпатті завантажений лісовоз впав з моста в річку / Фото Нацполіції