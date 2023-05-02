Браво, министерство: как чиновники одним приказом рассорили украинский спорт

Некоторые украинские спортсмены вправе чувствовать себя обиженными. Ведь Министерство молодежи и спорта своим приказом и его нечеткой трактовкой фактически поделило украинских спортсменов на "первый" и "второй" сорт. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

"Неугодные" могут забыть о международных турнирах

Хорошее качество для чиновников – предвидеть последствия своих решений, к чему они могут привести. И минимизировать их негатив. В Министерстве молодежи и спорта возникли проблемы. Недоработанный приказ, созданный впопыхах (и официально ли принятый вообще), создал больше проблем, чем ожидали чиновники.

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Еще 12 апреля вышел приказ Министерства молодежи и спорта, который четко запрещал украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян или белорусов. Наказание угрожало и федерациям.

Но этот приказ требовал много объяснений. И тут как раз и возникла опасная ситуация. Ведь то, как его начали трактовать чиновники, вызвало как минимум удивление. Хотя у причастных к спорту людей эмоции могли быть и более негативные. Ведь после публикации приказа начали "появляться" исключения. При этом чуть ли не в "ручном режиме".

Так, сборная Украины по футболу может участвовать в отборе на чемпионат Европы 2024 года, несмотря на то, что участие в отборе принимает сборная Беларуси. Затем оказалось, что можно даже участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян и белорусов. Но тогда не будет финансирования со стороны государства. Хотя такое "объяснение" тоже противоречит тексту приказа.

Народный депутат и борец Жан Беленюк в комментарии 24 Каналу по этому поводу даже высказал предположение, что это может привести к тому, что на международные соревнования будут ездить только те сборные, которые имеют хорошие отношения с министром Вадимом Гутцайтом. "Неугодные" могут надолго забыть о международных турнирах. И он не один так думает.

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Международная федерация дзюдо решила допустить россиян к турнирам. И даже на чемпионат мира. При этом пошли дальше, чем выставленные Международным олимпийским комитетом ограничения. На чемпионат мира по дзюдо допустили тех россиян, которые причастны к российской армии или другим силовым структурам.

В Украине на это ответили вполне ожидаемо – сборная снялась с участия в чемпионате мира. И у украинских дзюдоистов на этот счет возникло разочарование. Например, на это обратил внимание дзюдоист Артем Лесюк. Он отметил, что своим решением министерство делит украинский народ так, как это стремится делать российская пропаганда.

Почему одним можно, а другим – нет

Выходит, что футбольной сборной можно играть на турнире, где присутствуют белорусы, а дзюдоистам – нет. Якобы потому, что Украину и Беларусь разводят при жеребьевке, а сейчас они выступают в разных группах. Понятно, что в дзюдо так не будет, но и россияне или белорусы представлены не во всех весовых категориях. Поэтому некоторые украинцы не могли бы пересечься с представителями стран-агрессоров на татами.

Чем же эта ситуация отличается от футбола? Но в итоге на чемпионате мира по дзюдо не будет никого из украинцев.

В этом его поддержал еще один дзюдоист Богдан Ядов, который по этому поводу написал обращение в министерство и Гутцайту. В посте чуть ли не прозвучали прямые обвинения в необъективности.

"Я люблю свою страну, и я понимаю, что это верное решение, но почему оно не касается всех, я понять не могу", – написал на этот счет Богдан Ядов. В этом же сообщении он использовал эмодзи денег, "разъясняя" разницу между дзюдоистами и футбольной сборной или теннисистами. Впоследствии сам пост Ядова в инстаграме был удален.

То же и в отношении теннисисток, которым можно играть против белорусок на турнирах, а дзюдоистам – нет. При этом если в футболе украинские и белорусские команды хотя бы разводят во время жеребьевки (россияне и дальше отстранены от турниров), то в теннисе и на такое надеяться не стоит. Там вообще готовы уступить даже собственным принципам ради денег. А на турнирах выступают как белорусы, так и россияне.

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Неудивительно, что такое неодинаковое отношение вызывает в спортивном сообществе лишь дополнительное напряжение и распри.

"Одним мы не можем запретить, и стыдливо говорим, что это вопрос этики (участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси), другим мы говорим – здесь не все так однозначно и главное, чтобы не было очной встречи между командами, а третьим – мы запрещаем участвовать в соревнованиях, иначе будут соответствующие санкции, в том числе будут привлекаться правоохранительные органы. Так не должно быть! Это только вредит украинскому спорту и украинским спортсменам", – написал на этот счет Жан Беленюк.

Угроза создания "касты избранных"

Министерство приняло необдуманное решение, оставившее чиновникам возможности для манипуляций. Именно ими они пытаются прикрыть несуразность этого приказа. Кому-то удается, несмотря на прямой приказ, найти "лазейку" и дальше участвовать в международных турнирах.

Другим так не везет. Они вынуждены пропускать международные соревнования, которые могут поставить крест на их спортивной карьере. И в это время они видят случаи, когда представители других видов спорта довольно легко и дальше выступают на турнирах, где их соперниками являются граждане России или Беларуси.

"Очевидно, что такие правительственные решения, которые создают разные условия для разных категорий спортсменов, не находят и не могут найти понимания. У спортсменов возникает логичный вопрос: почему? И ответа нет. На мой взгляд, такая ситуация представляет угрозу для настоящего и будущего украинского спорта. Если органы государственной власти не имеют законных оснований запретить всем спортсменам, в том числе профессиональным, соревноваться со спортсменами из России и/или Беларуси или участвовать в международных спортивных соревнованиях, к которым допущены спортсмены из России и/или Беларуси, тогда необходимо отменить такой запрет и предоставить право всем спортсменам и спортивным федерациям решать самостоятельно – участвовать в таких соревнованиях или нет", – написал Жан Беленюк.

Пока существует такой приказ и его неоднозначные трактовки со стороны чиновников, в украинском спорте будет только усиливаться раскол. Ведь оказывается, что запрет не для всех, а создание "касты избранных" явно не будет способствовать объединению. Именно этого желает министерство?