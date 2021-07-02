Детали от Арестович

Решение провести парад в праздничной форме вместо полевой устно одобрил начальник Генштаба. Об этом заявил спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Приказ о каблуках к парадной форме утвердили при министре Полтораке и президенте Порошенко,

– заявил политик.

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