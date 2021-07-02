Детали от Арестович
Решение провести парад в праздничной форме вместо полевой устно одобрил начальник Генштаба. Об этом заявил спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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Приказ о каблуках к парадной форме утвердили при министре Полтораке и президенте Порошенко,
– заявил политик.
Детали скандала с каблуками для женщин-военных
- 1 июля Минобороны обнародовало фото с репетиции военного парада ко Дню Независимости. На них военные-женщины тренировались маршировать в каблуках.
- В комментариях к сообщению украинцы возмутились. Они назвали требование для женщин быть в каблуках – сексизмом.
- 2 июня на заседании парламента заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк выступила с гневной речью об этом параде. Она требует, чтобы министр обороны Андрей Таран отменил ходу женщин-военных в обуви на каблуках.
- После Кондратюк и другие нардепки подошли к Тарану и вручили ему несколько пар обуви на каблуках. Однако чиновник до сих пор никак не прокомментировал ситуацию.
- В Вооруженных силах Украины уже пообещали провести расследование, а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что выступает за удобную обувь для военных.