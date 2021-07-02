Деталі від Арестовича

Рішення провести парад у святковій формі замість польової усно схвалив начальник Генштабу. Про це заявив спікер української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

До теми Триває перевірка, – у ЗСУ відреагували на підбори для жінок-військових на параді

Наказ про підбори до парадної форми затвердили при міністрі Полтораку і президентові Порошенку,

– заявив політик.

Деталі скандалу з підборами для жінок-військових