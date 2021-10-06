Впоследствии стало известно, что она это сделала по приказу "голосов", которые звучали в голове. В этот момент в доме находился маленький ребенок.

Ранее Харьковчанка подожгла квартиру матери: в доме был ребенок

Пытался успокоить муж

В полицию обратилась сестра женщины, которая вела себя агрессивно. Когда патрульные прибыли, заметили сильное задымление на 8 этаже многоэтажки.

В доме также находился муж женщины, который пытался ее успокоить. По словам правоохранителей, по всему дому была разбита и разбросана мебель, а также посуда. Кроме этого, заметили открытый огонь посреди комнаты.

Туда направили медиков, которые госпитализировали женщину. Малыша забрала ее сестра, которая обращалась в полицию. Случалось ли в этой квартире что-то похожее раньше – неизвестно.

Другой поджог недавно

22 сентября сообщили, что в Одесской области 12-летний школьник поджег храм Московского патриархата. Он признался правоохранителям, что сделал это, чтобы отомстить сыну священника.

Однако после этого оказалось, что мальчик соврал. Он сам рассказал журналистам, что хотел украсть деньги, которые там хранят. Также признался, что ранее уже такое делал.