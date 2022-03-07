Русская армия понесла безумные потери в боях с ВСУ, поэтому прибегает к позорным мерам, чтобы сохранить свою жизнь. Враг знает, что украинские герои никогда не позволяют себе опуститься до его низости и подлости, поэтому прикрываются мирным населением.

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Заложники

Как сообщил пресс-центр Белогородского укрепрайона, российские оккупанты взяли мирных жителей в заложники. В руках вражеских солдат оказались некоторые жители кооперативов "Вишневый" и "Березка".

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