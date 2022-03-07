Російська армія зазнала шалених втрат у боях із ЗСУ, тому вдається до найганебніших заходів, щоб зберегти своє життя. Ворог знає, що українські герої ніколи не дозволять собі опуститися до його ницості та підлості, тому прикриваються мирним населенням.

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Заручники

Як повідомив пресцентр Білогородського укріпрайону, російські окупанти взяли мирних жителів у заручники. В руках ворожих солдат опинилися деякі мешканці кооперативів "Вишневий" та "Берізка".

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