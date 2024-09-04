Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Он также отметил, что в городе после атаки пострадали обычные жилые дома, передает 24 Канал.

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Какие памятники архитектуры пострадали во Львове после обстрела

Козицкий рассказал, что после российского удара во Львове около 150 домов было повреждено, а всего в 250 домах – выбиты окна.

Когда мы говорим о самих домах, то надо понимать, что это центр Львова. И 17 памятников архитектуры местного значения пострадали, которые находятся в буферной зоне ареала ЮНЕСКО,

– сказал глава Львовской ОВА.

Он также отметил, что основные повреждения понесли обычные жилые кварталы двух улиц города Львова, по которым был нанесен основной удар.

"Там совсем не было ни предприятий, ни организаций, ни объектов энергетической инфраструктуры – это просто жилая застройка", – объяснил Козицкий.

Относительно конечного вывода о последствиях обстрела во Львове Максим Козицкий отметил, что надо разобрать полностью завалы и посмотреть, насколько повреждены конструкции этих домов. По словам чиновника, все, что можно будет восстановить, восстановят, а все, что нет, будет подлежать сносу.

К слову, после российского удара польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его страна может помочь в восстановлении поврежденных исторических зданий во Львове. Туск также отметил, что украинский город нуждается в помощи от партнеров в восстановлении.