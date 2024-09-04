Про це в етері телемаратону розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він також зазначив, що у місті після атаки постраждали звичайні житлові будинки, передає 24 Канал.

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Які пам'ятки архітектури постраждали у Львові після обстрілу

Козицький розповів, що після російського удару у Львові близько 150 будинків було пошкоджено, а загалом у 250 будинків – вибиті вікна.

Коли ми говоримо про самі будинки, то треба розуміти, що це центр Львова. І 17 пам'яток архітектури місцевого значення постраждали, які перебувають у буферній зоні ареалу ЮНЕСКО,

– сказав глава Львівської ОВА.

Він також зазначив, що основні пошкодження зазнали звичайні житлові квартали двох вулиць міста Львова, по яких було завдано основного удару.

"Там зовсім не було ні жодних підприємств, ні організацій, ні об'єктів енергетичної інфраструктури – це просто житлова забудова", – пояснив Козицький.

Стосовно кінцевого висновку щодо наслідків обстрілу у Львові Максим Козицький зауважив, що треба розібрати повністю завали та подивитися, наскільки пошкоджені конструкції цих будинків. За словами посадовця, все, що можна буде відновити, відновлять, а все, що ні, буде підлягати знесенню.

До слова, після російського удару польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що його країна може допомогти у відбудові пошкоджених історичних будівель у Львові. Туск також наголосив, що українське місто потребує допомоги від партнерів у відновленні.