Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Львів потребує допомоги. До речі, перед цим Варшава писала про "напружену" ніч через те, що довелось піднімати авіацію через ворожу атаку по Україні.

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Що сказав Туск про допомогу Львову

Львів потребує допомоги! Ціллю атаки росіян був центр міста. Багато історичних будівель міста зазнали пошкоджень. Польща готова допомогти в їх відбудові,

– написав прем'єр-міністр Польщі.

До речі, Росія вдарила по Львову вдосвіта 4 вересня. Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що було два важких влучання ворога.

Міський голова Львова Андрій Садовий сказав Суспільному, що у місті уражені понад 50 об'єктів.

Це історична спадщина, серце нашого міста. Дві школи сьогодні однозначно не працюють сьогодні (4 вересня – 24 Канал), дві медичні установи зазнали уражень, я мовчу про кількість вікон, які повилітали. Відселяти людей будемо з 6 будинків,

– заявив Садовий.

Згодом додав, що дуже великі руйнування, понад 70 будинків по місту.

"Це все є історична спадщина. Школи зазнали уражень, медичні установи. Це велика атака", – заявив Садовий.

Він додав, що після завершення роботи рятувальників планували провести комісію з надзвичайних ситуацій, підсумувати всі збитки.

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Орієнтовно о 14:15 4 вересня Максим Козицький уточнив, що пошкоджено понад 150 будівель. За його словами, ворог пошкодив щонайменше 7 історичних об'єктів. Зокрема, на вулицях Коновальця та Кокорудза.

Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам'яток України,

– пояснив очільник ОВА.

Він додав, що комісія з представників органів охорони культурної спадщини міста та області почне працювати на об'єктах і складати акти обстеження, коли екстрені служби нададуть туди доступ.

Також Максим Козицький запевнив, що вони скерують з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків атаки ворога по Львову.

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Важливо. На Львівщині 5 вересня – День жалоби. Адже Росія вбила у Львові 7 людей, ще 64 жителі – поранені. Щирі співчуття рідним загиблих.