У ніч проти 4 вересня окупанти вдарили "Кинджлами" по багатоквартирних і приватних будинках у Львові. З самого ранку надзвичайники намагалися врятувати людей з-під завалів.

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Наслідки удару по Львову

Станом на 12:53 у ДСНС повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу.

Загалом від ракетного удару по Львову постраждало 53 осіб. На жаль, семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей – 7 та 14 років.

Наразі психологи ДСНС Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітям.



До ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

До слова, серед загиблих у Львові – родина Базилевич. Росіяни вбили маму і трьох сестер – Ярину, Дарину та Емілію. Вижити вдалося лише батьку Ярославу.