Чрезвычайники спасли 12 человек.



Пострадало 53 человека. К сожалению, семеро погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)



Психологи ДСНС Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, среди них 16 детям.



К ликвидации последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.