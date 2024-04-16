Не обычные солдатики, – Дудукалов рассказал о последствиях прилета в Бердянске

Накануне во временно оккупированном Бердянске раздавались мощные взрывы. Как стало известно, несколько прилетов зафиксировали по заводу "ЮжГидроМаш", где базировались российские военные.

Результативные удары стали болезненными для оккупационной армии. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, объяснив, что на заводе находились "интересные персоны".

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Удар по заводу

В понедельник, 15 апреля, в Бердянске прогремели громкие взрывы. Местные сообщали о том, что их слышал весь город. В российских телеграм-каналах была информация о том, что в результате взрывов якобы пострадали дети. Однако вряд ли эта информация соответствует действительности.

Ведь впоследствии советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о прилете по базированию оккупантов на территории завода "ЮжГидроМаш". С 2022 года оккупанты использовали его для размещения техники и живой силы.

Кажется, у нас обновилось дальнобойное оружие, потому что прилет был именно по этому заводу, по цехам, где размещался личный состав. Сообщают, что там не были обычные солдатики, но и более интересные персоны. Это болезненно ударило по оккупантам,

– отметил Виктор Дудукалов.

Поэтому этот удар был важным не из-за количества солдат на заводе, а из-за их качества.

Относительно последствий для гражданского населения, то в нескольких домах поблизости выбило стекла. Все удары украинской армии обычно выполнены с хирургической точностью, поэтому погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

"Оккупанты сначала сообщили о якобы трех раненых, через несколько минут обновили информацию – и сказали, что в результате прилета не было раненых. Мы знаем, что было три прилета, один – точно результативный. После него всю территорию оцепили, по сегодня (16 апреля – 24 Канал) продолжается "шмон" населения. Они ищут, кто навел удары, но, конечно, не найдут", – подчеркнул Дудукалов.

Неизвестно, какие именно ракеты прилетели по оккупантам, однако результат, по словам Дудукалова, "очень классный". А для россиян он был довольно болезненным и с психологической точки зрения, и с военной.

Взрывы в Бердянске: что известно